Корреспондент "Матч ТВ" Семен Зигаев: "Пока обходил стадион ЦСКА, не услышал, как "Краснодар" забил второй гол"

Корреспондент телеканала "Матч ТВ" Семен Зигаев объяснил, почему во флеш интервью с полузащитником "Краснодара" Юрием Газинским после матча с ЦСКА он сказал, что игра завершилась вничью. На самом деле "быки" одержали волевую победу - :2:1.

- Фраза про ничью - шутка с вашей стороны?

- Нет, никакой шутки. Просто стадион ЦСКА так устроен, что его нужно обходить не по полю, а за его пределами для того чтобы взять интервью. Пока я обходил его, "Краснодар" забил второй мяч. К сожалению, я этот момент упустил. Думаю, что Юрий Газинский абсолютно не расстроился и даже посмеялся. Признаю, что это моя ошибка. Если я кого-то из зрителей чем-то обидел, то я сожалею об этом. Да, оговорился, упустил момент…

Когда матч закончился, посмотрел на табло, а там счета уже не было. Вот я и подумал, что встреча так и закончилась со счетом 1:1.

Вы же понимаете, когда забивает гостевая команда, тем более в таком матче как ЦСКА - "Краснодар" (болельщиков "быков" всего несколько десятков) никакого шума за пределами ВЭБ-Арены не слышно. А когда вы обходите стадион по периметру, вы никак не можете видеть игру.

Накажет ли меня руководство телеканала? Если посчитают нужным, значит, накажут, значит, я виноват. Юрию Газинскому спасибо. Он подождал включения в течение двух минут, пока мы настраивали технику. Ошибки случаются у всех. В этот раз ее допустил я. Если я кого-то огорчил, то прошу не расстраиваться. (Виталий Айрапетов)