Королева считает поведение Кокорина и Мамаева неприемлемым

Центральная блокирующая казанского "Динамо" и сборной России Ирина Королева негативно относится к поведению футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были заключены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

- Эта ситуация для меня вообще выглядит очень некрасиво, и неважно, кто это сделал – спортсмены или нет, мажоры или сын чиновника. Это неприемлемо, даже если простой работяга ударит человека с улицы, - цитирует "РИА Новости" Королеву. - Я пацифист.

И это всегда острее воспринимается, когда поступок совершает известная личность, потому что многие их идеализируют, многие знают о них больше, за ними следят больше, чем за условным сантехником Васей. Но подчеркну, такое поведение неприемлемо.

Ни для кого. Если бы я ударила кого-то стулом, то, наверное, тоже говорила бы про зависть. Я категорически негативно отношусь к этой ситуации.