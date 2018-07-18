Коробов и Фомин покидают "Урал", Арапов арендован "Чайкой"

"Урал" расторг контракты с двумя футболистами – Дмитрием Коробовым и Денисом Фоминым. Коробов прошлый сезон проводил в аренде в "Авангарде" из Курска, в составе которого сыграл в финале Кубка России против "Тосно". Именно в Курске футболист и продолжит карьеру. Фомин вернулся в ивановский "Текстильщик", где также выступал на правах аренды.

Также добавим, что голкипер Дмитрий Арапов, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в астраханском "Волгаре", продолжит карьеру в "Чайке" (Песчанокопское), выступающей в зоне "Юг" первенства ПФЛ. В этом клубе он будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "Урала".