Корниленко завершил выступления за сборную Белоруссии

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко принял решение завершить выступления за сборную Белоруссии, сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола. 33-летний игрок побывал на тренировке национальной команды и рассказал о решении главному тренеру Игорю Криушенко и партнерам по команде.

– Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали меня и команду на протяжении 14 лет, – отметил Корниленко. – Всегда было приятно приезжать в сборную, отдавать все силы, сражаясь за нее на поле, – за спиной чувствовалась поддержка огромного количества людей. Для меня была честь выступать за страну – признаюсь, этого будет не хватать. Но в жизни все нужно делать вовремя: почувствовал, что пришла пора, когда следует завершить карьеру в национальной команде – и уступить место более молодым ребятам.

Корниленко начал выступления за сборную в 2003 году. Всего он провел 78 матчей, в которых забил 17 мячей. Вместе с "Крыльями" форвард по итогам завершившегося сезона вылетел из премьер-лиги.