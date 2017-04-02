Корниленко вернулся в состав "Крыльев" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч 21-го тура чемпионата России против ЦСКА. Нападающий Сергей Корниленко выйдет на поле с первых минут. Для белорусского форварда игра станет первой в 2017 году. В трех предыдущих поединках премьер-лиги подряд он уходил с поля с забитым мячом.

Полностью заявка самарцев выглядит следующим образом: Лория - Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин, Ятченко - Мияйлович, Глеб, Зинков - Громов, Корниленко; запасные - Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Бато, Цвейба, Зуев, Брюно, Визнович.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"