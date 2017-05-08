Корниленко - в нападении "Крыльев" на матч с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Крыльев Советов" на матч 27-го тура чемпионата России.

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Бато, Зотов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно, Ткачев, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Родич.

"Урал": Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу, Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Динга, Бикфалви, Павлюченко, Новиков, Меркулов, Глушков, Ломакин, Щербаков.

Матч "Урал" – "Крылья Советов" пройдет сегодня, 8 мая, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.