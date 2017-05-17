16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Корниленко удвоил преимущество "Крыльев" в матче с "Томью"

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Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Томи". Форвард реализовал выход один на один с вратарем на 80-й минуте после передачи защитника Милана Родича.

Трансляция матча "Томь" – "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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