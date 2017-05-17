Корниленко удвоил преимущество "Крыльев" в матче с "Томью"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Томи". Форвард реализовал выход один на один с вратарем на 80-й минуте после передачи защитника Милана Родича.
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко забил второй мяч своей команды в игре 29-го тура чемпионата России против "Томи". Форвард реализовал выход один на один с вратарем на 80-й минуте после передачи защитника Милана Родича.
resifi
Сергей Корниленко забил 50-й гол в Чемпионатах России!
16:51