Корниленко продлил контракт с "Крыльями Советов"

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Корниленко продлил контракт на один год, сообщает официальный сайт клуба.

– "Крылья Советов", без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба, - сказал футболист. - Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за "Крылья" и дальше. Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь "Крыльям". Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры.

35-летний белорус в текущем сезоне провел 15 матчей за "Крылья" и забил три мяча.

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