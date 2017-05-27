Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с белорусским форвардом обучение начали проходить еще два бывших футболиста самарцев - рекордсмен по числу игр за "Крылья" Антон Бобер, а также еще один белорус, хавбек "Ростова" Тимофей Калачев. По окончании обучения им будет присвоена тренерская лицензия категории A.

- Если честно, давно думал об этом, - сказал Корниленко. - Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление – они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь – начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь – еще есть силы и желание играть в футбол.