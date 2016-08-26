17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Корниленко остался в запасе на матч "Крылья Советов" – "Уфа"

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Стали известны стартовые составы на матч пятого тура РФПЛ между "Крылья Советов""Уфа". Матч состоится сегодня на стадионе "Металлург" и начнется в 18:30 по московскому времени.

"Крылья Советов": Лория, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Родич, Башкиров, Ткачев, Чочиев, Бруно, Яхович.

Запасные: Конюхов, Корниленко, Паскуато, Бато, Мбакогу, Визнович, Павлов.

"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Засеев, Сухов, Стоцкий, Игбун, Зубарев, Безденежных, Абдулавов.

Запасные: Сысуев, Ванек, Марсиньо, Диего Карлос, Живоглядов, Фатаи, Кротов, Сафрониди, Лунев, Батютин, Обляков.

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Уфа"

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