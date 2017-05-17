Корниленко и Паскуато - в атаке "Крыльев Советов" на матч с "Томью"

Стали известны стартовые составы "Томи" и "Крыльев Советов" на матч 29-го тура премьер-лиги.

"Томь": Солосин, Карымов, Пульич, Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев. Запасные: Мелихов, Науменко, Большунов, Букачев, Осипов, Митерев.

"Крылья Советов": Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияйлович, Брюно, Зотов, Ткачев. Запасные: Лория, Шильников, Чочиев, Садик, Зинков, Цвейба, Зуев, Кудряшов, Родич.

Матч "Томь" – "Крылья Советов" состоится сегодня, 17 мая, начало встречи – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.