Корниленко готовится к матчу с "Локомотивом" в общей группе, Канунников - индивидуально

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 4-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает официальный сайт клуба. Нападающий Сергей Корниленко занимался в общей группе. Форвард получил травму во втором туре против "Оренбурга" (0:3) и пропустил игру с "Ростовом" (1:0).

Другой нападающий команды Максим Канунников занимается по индивидуальной программе, а защитник Жозе Надсон получил травму в матче с ростовчанами.

"Крылья Советов" – "Локомотив", чемпионат России, 4-й тур, 19 августа, "Самара Арена". Онлайн-трансляция матча