Корнаухов назначен директором ДЮСШ ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назначен новым директором детско-юношеской спортивной школы армейцев, информирует пресс-служба клуба.
Занимавший эту должность ранее Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.
Также сообщается о том, что спортивный директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Сергей Никитин покинул клуб.
Корнаухов выступал в составе ЦСКА с 1998 по 2003 год. Вместе с армейцами он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/oleg-kornaukhov-naznachen-direktorom-dyussh-pfk-cska/
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