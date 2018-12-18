Корнаухов назначен директором ДЮСШ ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назначен новым директором детско-юношеской спортивной школы армейцев, информирует пресс-служба клуба.

Занимавший эту должность ранее Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов.

Также сообщается о том, что спортивный директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Сергей Никитин покинул клуб.

Корнаухов выступал в составе ЦСКА с 1998 по 2003 год. Вместе с армейцами он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.

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