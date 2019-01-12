13:21 | Футбол — РПЛ

Коридор тумаков в молодежке "Спартака". Как вам такое поздравление с днем рождения?

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Молодежная команда "Спартака" опубликовала видео с тренировки футболистов на первом подготовительном сборе в Турции, где игроки устроили коридор спортсменам, которые отпраздновали свои дни рождения в новогодние праздники, сообщает Твиттер красно-белых.

– По традиции, именинников ждал коридор. Главная задача – проскочить его без последствий. Но выглядит это действительно весело, – подписал видео "Спартак".

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