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Контракт Зотова с "Крыльями" рассчитан до конца сезона

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Контракт защитника Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков. "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с 27-летним игроком в субботу.

- Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, станем ли продлевать соглашение, - цитирует ТАСС Шашкова.

В текущем сезоне чемпионата ФНЛ Зотов провел 23 матча за "Кубань" и не отметился результативными действиями. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997610

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