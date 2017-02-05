Контракт Зотова с "Крыльями" рассчитан до конца сезона

Контракт защитника Георгия Зотова с "Крыльями Советов" рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков. "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с 27-летним игроком в субботу.

- Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, станем ли продлевать соглашение, - цитирует ТАСС Шашкова.

В текущем сезоне чемпионата ФНЛ Зотов провел 23 матча за "Кубань" и не отметился результативными действиями. "Крылья" идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.