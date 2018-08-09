Контракт Смолова с "Локомотивом". Подробности

"СЭ" стали известны подробности перехода 28-летнего форварда сборной России Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив".

Контракт заключен на четыре года. Московский клуб заплатит "быкам" 9 миллионов евро двумя траншами. Доход нападающего составит около 3 миллионов евро в год (зарплата+бонусы за достижения), при этом он по просьбе руководства краснодарской команды отказался от 10 процентов от суммы трансфера, которая причиталась ему лично в случае ухода в соответствии с соглашением с южанами. (Вячеслав КОРОТКИН)