Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине. Фото instagram.com/kirill_poga/

По информации "СЭ", "Динамо" проводит служебное расследование в отношении нападающего Павла Погребняка. Все произошло из-за того, что форвард не принял участия в матче 20-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0).

Матч состоялся 9 декабря и начинался в 14.00, но вечером того же дня форвард выложил снимок из Турина – он вместе с братьями посетил футбольный матч "Ювентуса" и "Интера". В рамках этого расследования клуб опросит самого Павла, тренерский штаб команды.

До конца контракта игрока с клубом, по которому форвард зарабатывает около 2 миллионов евро в год, осталось полгода. По всей видимости, если удастся доказать нарушение трудовой дисциплины со стороны игрока, контракт может быть расторгнут, либо форварда ждет штраф.

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