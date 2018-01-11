17:40 11 января | Футбол — РФПЛ

Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине. Фото instagram.com/kirill_poga/
То самое фото Павла ПОГРЕБНЯКА (в центре) с братьями в Турине. Фото instagram.com/kirill_poga/
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По информации "СЭ", "Динамо" проводит служебное расследование в отношении нападающего Павла Погребняка. Все произошло из-за того, что форвард не принял участия в матче 20-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0).

Матч состоялся 9 декабря и начинался в 14.00, но вечером того же дня форвард выложил снимок из Турина – он вместе с братьями посетил футбольный матч "Ювентуса" и "Интера". В рамках этого расследования клуб опросит самого Павла, тренерский штаб команды.

До конца контракта игрока с клубом, по которому форвард зарабатывает около 2 миллионов евро в год, осталось полгода. По всей видимости, если удастся доказать нарушение трудовой дисциплины со стороны игрока, контракт может быть расторгнут, либо форварда ждет штраф.

 

У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday

Публикация от Kirill Pogrebnyak (@kirill_poga) Дек 9, 2017 at 11:28 PST

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КОММЕНТАРИИ (28)
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foreverCSKAforever

Да их там целый лес.

01:37

avc

СЕРХИО76 Так глупо спалиться!__________ брательник, сдал.. Фотка из инстаграмма Кирилла Погребняка... Ошиблись родители- не того сына Павликом назвали...

23:01 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

алукар- это похоже беглый какол с фальшивым пачпортом ,а проще говоря конченный ..удак.

20:26 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Алукард ////Ты не только лох, но и тупарь ,который даже инетом пользоваться не умеет. Иди выжри фуфырик одеколона и спать на обос-й матрац. Откуда такие чмошники вылезают???? Уму не постижимо.

20:22 11 января

Семь ветров

Прикольно, в Динамо интересный контроль за своими работниками, особенно за самыми высокоплачиваемыми)) Оказывается никто не проверяет, ходит Погребняк на работу или по Италиям ошивается)) Надеюсь с мошенником переподпишут контракт на более выгодных условиях, 2 евроломтя - сущая мелочь по нынешним временам))

20:22 11 января

rotor23

Derby d'Italia или Всеитальянское дерби — матч между «Интером» и туринским «Ювентусом».

20:19 11 января

Igorello97

Так это у него сложилась традиция. А традиции нарушать нельзя. :)

20:15 11 января

Alukard1349

Гаттузо,всегда знал что ты малолетний дурачок.Дерби всея Италии это Милан-Интер.Дерби Рима это Рома-Лацио!И нет такого Дерби Юве-Интер!Иди уроки учи,недоумок

20:11 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Для дебилов типа КБ.Ына и Коновалла. Игра между Юве и Интером в Италии называется - дерби всея Италии.

19:45 11 января

karlikf1

А он что, без спроса чтоли уехал, самовольно, куй забил на последний тур? Или всё-таки тут какие-то другие причины? Просто я не верю, что игрок с таким спортивным опытом способен вот так вот запросто взять и улететь куда ему вздумается.

19:31 11 января

greyk

Просто до конца контракта будет ползарплаты заносить кому надо.И дальше полировать.

18:55 11 января

crazysun78

Проведут расследование и переподпишут еще на пару годиков..

18:53 11 января

nikitka2254

Вот динамо повезет если это палено скинет на пол года раньше

18:28 11 января

Alex.S

К.Б.Ын, своих не признал? А парень, действительно, на Зобнина похож, имхо.

18:21 11 января

Нефилим

Смехота - уже не знают как от игрока избавиться))) Как будто он каждый матч выходит на поле, а тут загулял. Он даже в заявку не попадает, так какая разница - на трибуне Динамо сидеть, или Ювентуса?)))

18:20 11 января

К.Б.Ын

Alex.S Чувак слева на Зобнина похож. 18:11--------- Посмотри на себя в зеркало. Вылетая Джейн Псаки )))

18:17 11 января

Jean4

Слева Шатов? )

18:17 11 января

К.Б.Ын

Коновалл Матч между Турином и Миланом дерби? Эти деб.и.лы даже не понимают значения слова "дерби". 18:05--------- +1 !!!

18:16 11 января

Alex.S

Чувак слева на Зобнина похож.

18:11 11 января

ryzhyck

А в чем, собственно, проблема? Если игрок не принял участие в матче, значит его на этот матч не поставили. Так если выдалось свободное время, почему бы и не сходить на такую игру?

18:10 11 января

oleg.bob

Да с ним уже давно пора расторгнуть контракт! С футболом он уже давно завязал!

18:08 11 января

Джин_SM(v3)

Дурачок, столько лет в футболе, а что такое дерби так и не усвоил... лол!)

18:08 11 января

баламошка

Так Погребняк переходит в Юве или как?

18:06 11 января

Коновалл

Матч между Турином и Миланом дерби? Эти деб.и.лы даже не понимают значения слова "дерби".

18:05 11 января

matvey2000

ни о чем материал... показательно, автор даже постыдился подписывать его...

18:02 11 января

0500

Не отработает, а отсидит, этакая динамовская лавочная полироль.

18:01 11 января

Платошкин Андрей

Да, это не в стиле Пашки. Он настоящий профессионал халявы. Думаю отмажется и контракт "отработает" до конца. Не удастся ничего доказать.

17:51 11 января

СЕРХИО76

Так глупо спалиться!

17:48 11 января