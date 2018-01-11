Контракт с Погребняком может быть расторгнут из-за фото в соцсетях

По информации "СЭ", "Динамо" проводит служебное расследование в отношении нападающего Павла Погребняка. Все произошло из-за того, что форвард не принял участия в матче 20-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0).
Матч состоялся 9 декабря и начинался в 14.00, но вечером того же дня форвард выложил снимок из Турина – он вместе с братьями посетил футбольный матч "Ювентуса" и "Интера". В рамках этого расследования клуб опросит самого Павла, тренерский штаб команды.
До конца контракта игрока с клубом, по которому форвард зарабатывает около 2 миллионов евро в год, осталось полгода. По всей видимости, если удастся доказать нарушение трудовой дисциплины со стороны игрока, контракт может быть расторгнут, либо форварда ждет штраф.
У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday
foreverCSKAforever
Да их там целый лес.
01:37
avc
СЕРХИО76 Так глупо спалиться!__________ брательник, сдал.. Фотка из инстаграмма Кирилла Погребняка... Ошиблись родители- не того сына Павликом назвали...
23:01 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
алукар- это похоже беглый какол с фальшивым пачпортом ,а проще говоря конченный ..удак.
20:26 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Алукард ////Ты не только лох, но и тупарь ,который даже инетом пользоваться не умеет. Иди выжри фуфырик одеколона и спать на обос-й матрац. Откуда такие чмошники вылезают???? Уму не постижимо.
20:22 11 января
Семь ветров
Прикольно, в Динамо интересный контроль за своими работниками, особенно за самыми высокоплачиваемыми)) Оказывается никто не проверяет, ходит Погребняк на работу или по Италиям ошивается)) Надеюсь с мошенником переподпишут контракт на более выгодных условиях, 2 евроломтя - сущая мелочь по нынешним временам))
20:22 11 января
rotor23
Derby d'Italia или Всеитальянское дерби — матч между «Интером» и туринским «Ювентусом».
20:19 11 января
Igorello97
Так это у него сложилась традиция. А традиции нарушать нельзя. :)
20:15 11 января
Alukard1349
Гаттузо,всегда знал что ты малолетний дурачок.Дерби всея Италии это Милан-Интер.Дерби Рима это Рома-Лацио!И нет такого Дерби Юве-Интер!Иди уроки учи,недоумок
20:11 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Для дебилов типа КБ.Ына и Коновалла. Игра между Юве и Интером в Италии называется - дерби всея Италии.
19:45 11 января
karlikf1
А он что, без спроса чтоли уехал, самовольно, куй забил на последний тур? Или всё-таки тут какие-то другие причины? Просто я не верю, что игрок с таким спортивным опытом способен вот так вот запросто взять и улететь куда ему вздумается.
19:31 11 января
greyk
Просто до конца контракта будет ползарплаты заносить кому надо.И дальше полировать.
18:55 11 января
crazysun78
Проведут расследование и переподпишут еще на пару годиков..
18:53 11 января
nikitka2254
Вот динамо повезет если это палено скинет на пол года раньше
18:28 11 января
Alex.S
К.Б.Ын, своих не признал? А парень, действительно, на Зобнина похож, имхо.
18:21 11 января
Нефилим
Смехота - уже не знают как от игрока избавиться))) Как будто он каждый матч выходит на поле, а тут загулял. Он даже в заявку не попадает, так какая разница - на трибуне Динамо сидеть, или Ювентуса?)))
18:20 11 января
К.Б.Ын
Alex.S Чувак слева на Зобнина похож. 18:11--------- Посмотри на себя в зеркало. Вылетая Джейн Псаки )))
18:17 11 января
Jean4
Слева Шатов? )
18:17 11 января
К.Б.Ын
Коновалл Матч между Турином и Миланом дерби? Эти деб.и.лы даже не понимают значения слова "дерби". 18:05--------- +1 !!!
18:16 11 января
Alex.S
Чувак слева на Зобнина похож.
18:11 11 января
ryzhyck
А в чем, собственно, проблема? Если игрок не принял участие в матче, значит его на этот матч не поставили. Так если выдалось свободное время, почему бы и не сходить на такую игру?
18:10 11 января
oleg.bob
Да с ним уже давно пора расторгнуть контракт! С футболом он уже давно завязал!
18:08 11 января
Джин_SM(v3)
Дурачок, столько лет в футболе, а что такое дерби так и не усвоил... лол!)
18:08 11 января
баламошка
Так Погребняк переходит в Юве или как?
18:06 11 января
Коновалл
Матч между Турином и Миланом дерби? Эти деб.и.лы даже не понимают значения слова "дерби".
18:05 11 января
matvey2000
ни о чем материал... показательно, автор даже постыдился подписывать его...
18:02 11 января
0500
Не отработает, а отсидит, этакая динамовская лавочная полироль.
18:01 11 января
Платошкин Андрей
Да, это не в стиле Пашки. Он настоящий профессионал халявы. Думаю отмажется и контракт "отработает" до конца. Не удастся ничего доказать.
17:51 11 января
СЕРХИО76
Так глупо спалиться!
17:48 11 января