Контракт Полоза рассчитан до 2019 года

"СЭ" стали известны подробности соглашения полузащитника "Ростова" Дмитрия Полоза, которое он подписал еще летом 2016 года. Новый контракт рассчитан на три года.

Минувшим летом дончане не объявили, на какой срок рассчитан договор. Этой зимой в СМИ появлялись сообщения о том, что Полоз может перейти в другую команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел во всех турнирах 24 матча, в которых забил 9 голов. (Сергей ЕГОРОВ)