Контракт Полоза рассчитан до 2019 года

"СЭ" стали известны подробности соглашения полузащитника "Ростова" Дмитрия Полоза, которое он подписал еще летом 2016 года. Новый контракт рассчитан на три года.
Минувшим летом дончане не объявили, на какой срок рассчитан договор. Этой зимой в СМИ появлялись сообщения о том, что Полоз может перейти в другую команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провел во всех турнирах 24 матча, в которых забил 9 голов. (Сергей ЕГОРОВ)
Свинству Бой!
Думаю у него, как и всегда у КББ три контракта. Один для налоговой, второй на более длительный срок чем первый, а третий с доп.соглашением ,где указано ,что часть прав принадлежит самому Бахчеичу (% 40-50), потому он вроде как работает за толику малую, но с продажи получит куш. Ну прохиндеи есть прохиндеи, когда-то их возьмут за Ж.....
21:03
Басист
Это добрая весть. Дима - машина!
20:45
Вопреки
А кто-то губы раскатал на свободного агента... И опять перед ответственными матчами "Ростова" вброс... понервировать публику и команду.
20:23
fanfir
Реально, если вернется Могилевец, Новосельцев. Ростов - основа для ЧМ 2018.
20:15
fanfir
Молодец ;-)
19:54