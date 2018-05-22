Контракт Ледяхова с "Ахматом" рассчитан до лета 2021 года

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что контракт нового главного тренера команды Игоря Ледяхова рассчитан до конца сезона-2020/21. 50-летний специалист был назначен и.о. наставника грозненцев в начале апреля, 22 мая руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера.

- Срок контракта Игоря Ледяхова с "Ахматом" рассчитан на три года, - цитирует ТАСС Айдамирова. - Он уже не первый год в структуре клуба и в свою очередь, мы выражаем полное доверие к главному тренеру и хотим, чтобы он чувствовал себя на посту уверенно.

В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой и исполнял обязанности главного тренера, "Ахмат" добивался положительного результата (3 победы и 3 ничьих. - Прим. "СЭ").

Напомним, Ледяхов работает в "Ахмате" с ноября 2013 года. Он работал в команде при трех главных тренерах - Рашиде Рахимове, Олеге Кононове и Михаиле Галактионове.

В сезоне-2017/18 "Ахмат" занял девятое место в чемпионате России.

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