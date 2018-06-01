Контракт Кононова с "Арсеналом" рассчитан на один год

Срок соглашения с новым главным тренером тульского "Арсенала" Олегом Кононовым рассчитан на 1 год. О назначении 52-летнего белорусского специалиста стало известно сегодня.

Ранее клуб покинул Миодраг Божович, под руководством которого туляки закончили сезон на 7-м месте в РФПЛ.

52-летний белорусский тренер ранее возглавлял "Карпаты", "Севастополь", а также "Краснодар" и "Ахмат". Львовскую команду он выводил в групповой этап Лиги Европы. С "быками" он завоевал первые в истории клуба медали – бронзу чемпионата России (сезон-2014/15), а также вывел команду в финал Кубка России. (Евгений БЕЛОУСОВ)