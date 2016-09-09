Контракт Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года

Контракт Курбана Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года, информирует donland.ru. Ранее стало известно, что 64-летний специалист продолжит работу в клубе в качестве вице-президента – тренера.
– ...решение о продолжении работы в "Ростове" Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире...
Бердыев, говоря о ближайших задачах желто-синих, также подчеркнул важность слаженной работы всей команды на столь ответственном этапе и заверил руководство области в том, что футболисты и тренерский штаб сделают все возможное для того, чтобы порадовать болельщиков красивой и результативной игрой.
Бердыев утвержден на посту вице-президента-тренера "Ростова"
Дополнительная информация
Контракт Курбана Бердыева с Ростовом рассчитан до конца года
футбол2018
Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!
15:43
Пехбуртист_
Cantona~~ Где там это, про знамя российского спорта, не терпится изучить развернутое рассуждение о пользе Бердыева... =================== Да тут оно, немного не дождался)))))
15:42
Никифор
Убежит с новорованными деньгами и обвинит всех))))).
15:34
Platinum1991
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
15:20
Cantona~~
Где там это, про знамя российского спорта, не терпится изучить развернутое рассуждение о пользе Бердыева...
14:20