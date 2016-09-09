13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Контракт Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года

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Контракт Курбана Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года, информирует donland.ru. Ранее стало известно, что 64-летний специалист продолжит работу в клубе в качестве вице-президента – тренера.

– ...решение о продолжении работы в "Ростове" Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире...

Бердыев, говоря о ближайших задачах желто-синих, также подчеркнул важность слаженной работы всей команды на столь ответственном этапе и заверил руководство области в том, что футболисты и тренерский штаб сделают все возможное для того, чтобы порадовать болельщиков красивой и результативной игрой.

Бердыев утвержден на посту вице-президента-тренера "Ростова"

Дополнительная информация

Контракт Курбана Бердыева с Ростовом рассчитан до конца года

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Материалы сюжета: Бердыев и "Ростов": уйти нельзя остаться

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КОММЕНТАРИИ (5)
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футбол2018

Браво Ростов! Браво Бердыев!!КББ спасибо за команду, а ребятам за праздник, который они подарили!Как же сейчас федуновские, гинеровские и питерские беснуются от негодования!!Все они поголовно вместе с Орловыми и Геничами,Бубновыми и Шнобелями предрекали вылет Ростова из ЕК!Сколько грязи , помоев и клеветы было вылито на Ростов и Бердыева в последний месяц! БРАВО РОСТОВ- НАЗЛО И ВОПРЕКИ ВСЕМ! М-У-Ж-И-К-И !! Ростов еще пошуршит в ЛЧ!!Удачи!!

15:43

Пехбуртист_

Cantona~~ Где там это, про знамя российского спорта, не терпится изучить развернутое рассуждение о пользе Бердыева... =================== Да тут оно, немного не дождался)))))

15:42

Никифор

Убежит с новорованными деньгами и обвинит всех))))).

15:34

Platinum1991

Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Где был Ростов до??? И где стал после, когда Ростов ЗА УШИ вытащил Курбан Бердыев из вылета из РФПЛ и ПРИВЁЛ Ростов, за футбольные ноги, к групповому этапу Лиги чемпионов и серебряным медалям чемпионата России! То-то и ОНО!!! ЭТО полностью ЗАСЛУГА Курбана Бердыева и его тренерского штаба! Вместе трудились на ОБЩЕЕ футбольное победное ДЕЛО! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Ростову есть на кого МОЛИТЬСЯ! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!

15:20

Cantona~~

Где там это, про знамя российского спорта, не терпится изучить развернутое рассуждение о пользе Бердыева...

14:20

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