Контракт Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года

Контракт Курбана Бердыева с "Ростовом" рассчитан до конца года, информирует donland.ru. Ранее стало известно, что 64-летний специалист продолжит работу в клубе в качестве вице-президента – тренера.

– ...решение о продолжении работы в "Ростове" Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков, – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. – Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире...

Бердыев, говоря о ближайших задачах желто-синих, также подчеркнул важность слаженной работы всей команды на столь ответственном этапе и заверил руководство области в том, что футболисты и тренерский штаб сделают все возможное для того, чтобы порадовать болельщиков красивой и результативной игрой.

Бердыев утвержден на посту вице-президента-тренера "Ростова"