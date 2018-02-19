Константин Зырянов: "Я бы хотел, чтобы моя команда играла в современный футбол"

"Зенит" представил новый выпуск шоу "Раздевалка". В нем, среди прочего, есть сюжет, посвященный главному тренеру "Зенита-2" Константину Зырянову. Также из передачи вы узнаете: как превратиться из игрока в тренера, как проходит физическая подготовка сине-бело-голубых, как играть в футбол в килте и многое другое.

Константин Зырянов на "Зенит-ТВ": "Я бы хотел, чтобы моя команда играла в современный футбол"



Выпуск шоу "Раздевалка" целиком: https://t.co/gkpFmfsjZ6 pic.twitter.com/4cxgYpWwVo – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 февраля 2018 г.