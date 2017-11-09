Константин Зырянов: "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет и успокоился на столько же лет"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов выразил надежду на то, что чемпионат мира-2018 повысит посещаемость матчей чемпионата России. По его словам, посещаемость "Спартака" в этом сезоне вызывает уважение.

– Хочу, чтобы в нашей стране стадионы использовались по назначению, а людей приходило все больше, с детьми, - сказал Зырянов в эфире радио "Зенит". - Сколько на "Спартак" ходит? В прошлом сезоне 30 тысяч, а сейчас 20? Это много. Все-таки это Москва, это в Санкт-Петербурге одна команда. А вообще "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет. Теперь немного успокоился на столько же лет.