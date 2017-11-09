Константин Зырянов: "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет и успокоился на столько же лет"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов выразил надежду на то, что чемпионат мира-2018 повысит посещаемость матчей чемпионата России. По его словам, посещаемость "Спартака" в этом сезоне вызывает уважение.
– Хочу, чтобы в нашей стране стадионы использовались по назначению, а людей приходило все больше, с детьми, - сказал Зырянов в эфире радио "Зенит". - Сколько на "Спартак" ходит? В прошлом сезоне 30 тысяч, а сейчас 20? Это много. Все-таки это Москва, это в Санкт-Петербурге одна команда. А вообще "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет. Теперь немного успокоился на столько же лет.
Привет от дилетанта!
Знатно бомбануло у КБ.)))))
15:48
при счете 0:4 судья сломал игру
тема шутки - это уже сто лет как бородатейший, затертый до дыр и тошнотворный баянище...) костег, ты только что проспался что ли и претендуешь на оригинальность высокоинтеллектуального мотива в полтора уже давно пережеванных и выплюнутых аккорда?))
15:42
ak-125
А шо он скажет в мае, когда Спартак чемпионом станет?
15:40
Bache Gabrielsen
Было у отца три сына. Два умных, а третий - футболист.
15:36
bigzhuk1
Коньюктурный клоун. Стыдно, Костя. Стыдно.
15:36
NVA23
Пожилой человек, а ума так и не нажил.
15:35
Константин Эдуардович
знатно петроснул.
15:34
andreichf
А Торпедо так и не стало чемпионом, потому что Зырянов погнался за длинным рублем.
15:33
Lars Berger
Думал, что он - умнее.
15:25
Nik-55
Он только забыл посчитать, сколько лет у зенита от чемпионства до чемпионства времени прошло, клоун.
15:24
serzheo
)))) Так мало 16 надо 30
15:23
Ненавижу свиней!!!
молодца!!!
15:22
Митяй Антибомж
Скоморох.
15:17
rusfed 2.0
Цикл Спартака
15:16
Спартач и че?
Еще один поджигатель и провокатор. Нет чтобы привлечь болельщиков к команде своими воспитанниками(или местными игроками) ,стилем ,футбольной философией ,развитием детского футбола, борьбой с симулянтством,джентльменским отношением к сопернику. Или похвастаться улучшением экономических показателей клуба за счет ПРОДАЖ абонементов ,а не раздач. Они как обычно тупо занимаются набрасыванием ..рьма на вентилятор в сторону другой команды.(мнение петербуржца болеющего за СМ.)
15:16
Mr.Trololo
Бульбоголовое торпедовское дерево проявило свой интеллект
15:14
-философ-
Ребята, это шутка))) Дурно пахнущая, но шутка))))))))
15:12
Spartak 777
Можно подумать сам так часто становился чемпионом, на старости лет выиграл, а понтов как будто с чемпионства не слезал, вспомни Торпедо клоун несчастный
15:09
otradny
Костя,тебя это не красит!
15:03
zega
Грязный и дурно пахнущий комент.
15:01