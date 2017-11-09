14:55 | Футбол — РФПЛ

Константин Зырянов: "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет и успокоился на столько же лет"

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Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов выразил надежду на то, что чемпионат мира-2018 повысит посещаемость матчей чемпионата России. По его словам, посещаемость "Спартака" в этом сезоне вызывает уважение.

– Хочу, чтобы в нашей стране стадионы использовались по назначению, а людей приходило все больше, с детьми, - сказал Зырянов в эфире радио "Зенит". - Сколько на "Спартак" ходит? В прошлом сезоне 30 тысяч, а сейчас 20? Это много. Все-таки это Москва, это в Санкт-Петербурге одна команда. А вообще "Спартак" стал чемпионом впервые за 16 лет. Теперь немного успокоился на столько же лет.

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Привет от дилетанта!

Знатно бомбануло у КБ.)))))

15:48

при счете 0:4 судья сломал игру

тема шутки - это уже сто лет как бородатейший, затертый до дыр и тошнотворный баянище...) костег, ты только что проспался что ли и претендуешь на оригинальность высокоинтеллектуального мотива в полтора уже давно пережеванных и выплюнутых аккорда?))

15:42

ak-125

А шо он скажет в мае, когда Спартак чемпионом станет?

15:40

Bache Gabrielsen

Было у отца три сына. Два умных, а третий - футболист.

15:36

bigzhuk1

Коньюктурный клоун. Стыдно, Костя. Стыдно.

15:36

NVA23

Пожилой человек, а ума так и не нажил.

15:35

Константин Эдуардович

знатно петроснул.

15:34

andreichf

А Торпедо так и не стало чемпионом, потому что Зырянов погнался за длинным рублем.

15:33

Lars Berger

Думал, что он - умнее.

15:25

Nik-55

Он только забыл посчитать, сколько лет у зенита от чемпионства до чемпионства времени прошло, клоун.

15:24

serzheo

)))) Так мало 16 надо 30

15:23

Ненавижу свиней!!!

молодца!!!

15:22

Митяй Антибомж

Скоморох.

15:17

rusfed 2.0

Цикл Спартака

15:16

Спартач и че?

Еще один поджигатель и провокатор. Нет чтобы привлечь болельщиков к команде своими воспитанниками(или местными игроками) ,стилем ,футбольной философией ,развитием детского футбола, борьбой с симулянтством,джентльменским отношением к сопернику. Или похвастаться улучшением экономических показателей клуба за счет ПРОДАЖ абонементов ,а не раздач. Они как обычно тупо занимаются набрасыванием ..рьма на вентилятор в сторону другой команды.(мнение петербуржца болеющего за СМ.)

15:16

Mr.Trololo

Бульбоголовое торпедовское дерево проявило свой интеллект

15:14

-философ-

Ребята, это шутка))) Дурно пахнущая, но шутка))))))))

15:12

Spartak 777

Можно подумать сам так часто становился чемпионом, на старости лет выиграл, а понтов как будто с чемпионства не слезал, вспомни Торпедо клоун несчастный

15:09

otradny

Костя,тебя это не красит!

15:03

zega

Грязный и дурно пахнущий комент.

15:01