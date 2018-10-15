Константин Зырянов: "Молодежь "Зенита" справилась с Глушаковым и Ещенко"

Главный тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов заявил, что его команде было приятно играть против футболистов "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Эти игроки в составе дубля красно-белых сегодня уступили петербуржцам в матче молодежного первенства (0:1).

- Нам было приятно, что пришлось против них играть, - сказал Зырянов в интервью клубной пресс-службе. - Это игроки высокого уровня, и, конечно, мы переживали, как наши мальчишки будут им противостоять. Но оказалось, что не все так страшно: и Колдунов, и Симутенков, и затем Анисимов справлялись в центре поля с Глушаковым, и Першин затерзал на фланге Ещенко. Ребята оценили себя на фоне игроков сборной, и теперь они могут понять, что достаточно легко могут играть на высоком уровне.

"Зенит" занимает 6-е место в турнирной таблице молодежного первенства, имея в активе 17 очков, "Спартак" с 20-ю баллами располагается на третьей строчке.

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