Константин Зырянов: "Мое будущее в тумане, но есть небольшие наметки"

Играющий тренер и полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов подтвердил, что близок к завершению карьеры. Он планирует более серьезно заняться тренерским ремеслом.

– Да, карьера футболиста движется к завершению. Здесь я делаю глубокий вздох. Эх, разочарование! Ну что ж будем жить дальше, – цитирует официальный сайт "Радио "Зенит" Зырянова. – Пока будущее не определено. Оно в тумане, но есть небольшие наметки. В конце ноября поеду в Академию тренерского мастерства сдавать сессию на лицензию А.

– Насколько сильны тренерские амбиции Константина Зырянова?

– Совершенно не сильны, они ничем не подкреплены. Да, я сдал на лицензию "Б". Сейчас учусь на лицензию "А". У меня есть небольшая база, поработал со многими известными специалистами, поэтому, возможно, попробую себя в роли тренера. Да, у меня колоссальный опыт, но в игровом плане. А игрок и тренер – это совершенно разные профессии.

– Но главный тренер и член тренерского штаба – это тоже две разные профессии?

– Футболист, который занимается под руководством тренера, он не знает, для чего выполняет задание. Только сейчас, когда обучаюсь, начинаю понимать. Все упражнения тренер дает, чтобы подготовить футболиста, чтобы он был готов физически и не умер на поле. А не абы как.

– Жалко, что тот "Зенит", в котором вы выходили в основном составе, не успел сыграть на новом стадионе "Санкт-Петербург".

– Стадион, конечно, красивый. Не поспоришь. Но, конечно, скучаю по "Петровскому". Это как ребенок: тот старший, а этот младший родился. Но спорить нельзя совершенно, потому что новая арена намного комфортнее, современнее. Приведу пример, когда мы играли полуфинал Кубка УЕФА с "Баварией" в далеком 2008 году, тогда Оливер Кан заканчивал свою европейскую карьеру и говорил, что этот турнир будет для него последним. Однако в интервью после матча сказал: "Я не думал, что завершу карьеру на таком довоенном, маленьком стадионе в Санкт-Петербурге".