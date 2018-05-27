Константин Зырянов: "Кто будет тренером "Зенита"? Мне еще не доложили"

Главный тренер "Зенита-2" Константин Зырянов после торжественного открытия мемориальной доски основоположнику российского футбола Георгию Дюперрону признался журналистам, что не знает, кто возглавит первую команду, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Кто будет главным тренером "Зенита"?

– Хороший вопрос! Мне еще не доложили! Все мы в неведении, с нетерпением ждем, когда объявят. Я слышал, что кого-то объявят на следующей неделе. Будем ждать.

– Вы работали с главным кандидатом на пост Сергеем Семаком.

– Он тогда был исполняющим обязанности тренера, а я еще был игроком основы. Но в матче с ЦСКА под его руководством я не вышел. Потом еще была игра в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией", когда Семаку помогал Радимов, а мы победили 2:1. К сожалению, там я тоже не сыграл. Поэтому о Семаке как о главном тренере ничего сказать не могу.