Константин Зырянов: "Если бы в 2007 году "Зенит" потерял очки с "Сатурном" - это стало бы трагедией"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов в преддверии 10-летия побед "Зенита" в чемпионате России и Кубке УЕФА отметил, что во время важных игр легче находиться на поле, чем на скамейке, информирует клубная пресс-служба. Хавбек выразил надежду на то, что его сын больше будет уделять времени футболу.

– В Раменском всех болельщиков трясло до последней секунды матча с "Сатурном". А каково было находиться на поле?

– На поле легче: ты постоянно находишься в игре. Конечно, в подсознании была мысль: один пропущенный мяч, и проедем мимо чемпионства, что стало бы трагедией. Но не хотелось об этом думать.



– Что команда сказала Домингесу, выбившему мяч с линии ворот?

– Конечно, мы поблагодарили Алехандро, потрепали по плечу, сказали: "Красавчик!" Но больше на этом не заостряли внимания.



– О том, что "Зенит" вышел в плей-офф Кубка УЕФА, узнали уже в отпуске?

– Да, мы были с семьей в арабской стране, а там пишут справа налево. Я включил телевизор, смотрю: 1:0. Решил, что АЗ побеждает, расстроился, ведь нам надо было, чтобы они проиграли. И вдруг голландцы забили, а на экране результат на 1:1 поменялся. Испытал в этот момент противоречивые чувства и стал смотреть внимательно.



– Кто вам сообщил, что РФС признал вас лучшим футболистом года?

– Честно говоря, точно не помню. Тогда какие-то праздники, посвященные окончанию сезона, один за другим шли. Я регулярно ездил в Москву, принимал участие в спортивных телепрограммах, награждениях. Однажды меня даже одели в костюм мушкетера.



– О противостоянии с каждым соперником на весенней стадии Кубка УЕФА можно книгу написать...

– Может быть, кроме "Байера". В этом случае книжка получится слишком спокойной и короткой: легко его прошли. Хотя запомнился идеальный газон в Леверкузене. На таком ни до, ни после не приходилось играть.



– Благодаря празднованию вашего гола в финале Кубка УЕФА вся Европа узнала, что в семье Зыряновых ждут ребенка. Льву скоро исполнится 9 лет. Интересуется ли он футболом?

– Я бы его назвал увлекающимся молодым человеком. Шахматы, настольный теннис, карате. Все это, как и футбол, находится в кругу его интересов. Мне хотелось бы, чтобы сын уделял футболу больше времени, но это его выбор. Пока четыре спортивных направления, а что дальше будет, Лев решит сам.