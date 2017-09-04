Константин Зырянов: "Бытовые условия в "Зените" были лучше, чем в "Торпедо", но не это главное"

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов в преддверии 10-летия первого чемпионского титула "Зенита" отметил, что в 2007 году питерцы изначально показывали футбол не очень высокого качества, информирует клубная пресс-служба. Хавбек подчеркнул, что переломной тогда для команды стала победа над "Динамо" (9:3).

– В марте 2007-го вы сказали, что перешли из "Торпедо" в "Зенит", потому что не хотели плыть по течению, мол, велика вероятность рухнуть вниз с водопада. А какую аллегорию придумаете к первому петербургскому сезону?

– Ха-ха! Я сейчас изменю голос, буду говорить, как умудренный опытом старик. Прошло уже 10 лет. Теперь могу точно определить: "Плыл, плыл и попал на комфортабельный корабль, а на нем – вперед, в круиз по Средиземноморью".



– "Зенит" можно сравнить с лайнером по условиям или по игре?

– Конечно, бытовые условия в "Зените" были лучше, но не это главное. Да, в "Торпедо" мы тоже играли в красивый футбол, но в "Зените" партнеры были более высокого уровня. Игра, которая доставляет удовольствие и приносит положительный результат, – мечта любого футболиста. Именно в такой ситуации я и оказался.



– Однако до августа и игра иногда вызывала нарекания, и очков команда потеряла больше, чем планировала.

– Согласен, в начале чемпионата футбол был у нас не очень высокого качества. Но мы старались, импровизировали. И это принесло плоды. Как только травка подросла и поля пришли в нормальное состояние, у "Зенита" стало многое получаться.



– Многие считают переломным моментом кубковую победу над "Динамо" – 9:3.

– Конечно. Памятная игра. Вышел на замену и забил три мяча. Это лишь второй хет-трик в моей жизни. Первый был еще в "Амкаре". Однако подобные результаты не берутся из ниоткуда. За четыре дня до кубковой встречи мы проиграли тем же динамовцам в чемпионате. То поражение заставило нас многое переосмыслить. Команда завелась, а разгромная победа ее раскрепостила: мы убедились, что способны играть очень хорошо.