Константин Савичев: "СКА-Хабаровск" за десять туров прибавил как команда"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев после матча 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:2) отметил, что соперник – очень серьезная команда, у которой каждый стандарт почти как пенальти. Он также добавил, что его команда очень прибавила за 10 туров.

Отметим, что Савичев во встрече против "Ахмата" забил первый гол в премьер-лиге.

– Теряли концентрацию, соперник нас за это наказывал. "Ахмат" прекрасно нас изучил, – приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Савичева. – Его футболисты хорошо знали, как мы любим играть, но мы тоже все разобрали до матча, в том числе стандарты "Ахмата". Увы, не удалось отыграть в этих эпизодах безупречно. Но "Ахмат" почти всем командам в лиге в этом сезоне забивает именно так – используя угловые, штрафные, свободные удары. У этой команды стандарт это почти как пенальти.

– Для вас этот сезон первый в статусе игрока команды премьер-лиги. Самые яркие личные впечатления от турнира лучших футбольных клубов России?

– Скорости. Все надо делать быстро или очень быстро. Почти нет пауз в игре, много эмоций. Соперники – сильные команды, с которыми нужно играть на своем максимуме или даже больше, чем предел сил и возможностей. В принципе, мы все именно так и делаем. "СКА-Хабаровск" за десять туров прибавил как команда. Да каждый игрок у нас добавляет, играя в премьер-лиге. Нам все очень интересно.

- Что вы больше тратите по ходу матчей в РФПЛ – эмоций и или сил?

– Все ребята в команде отдают на поле все, что могут и умеют. Мне, наверное, проще в смысле "физики" – молодой. Эмоций много за игры уходит у всех – игроков, тренеров, руководства, наших болельщиков. Спасибо им за поддержку. Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске. Команде это очень важно. Мы при аншлаге лучше играем, доставая из себя даже больше, чем можем.