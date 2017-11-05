Константин Савичев: "СКА-Хабаровск" ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев после поражения от "Арсенала" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что его команда должна набирать очки в таких играх. Он также добавил, что хабаровчане находятся на дне и теперь у них только путь наверх.

– Мы на дне. Надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает, – сказал в интервью клубной пресс-службе Савичев. – Тяжело что-то сказать после таких матчей. Дома с такими командами мы должны набирать очки. Каждый раз не хватает то ли концентрации, то ли еще чего-то. Будем работать дальше. Ниже уже некуда падать, у нас только путь наверх.

После 16 туров "СКА-Хабаровск" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Арсенал"