Константин Савичев: "Первый гол надломил "Анжи" психологически"

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев после поражения от "Локомотива" со счетом 1:2, отметил, что его команда заслужила тот счет, который есть на табло.

– Второй тайм у нас не получается уже вторую игру. Вроде в первой половине встречи играли хорошо, а когда вышли после перерыва, то ли психология сказалась, то ли усталость, но нам чуть-чуть не хватает. Будем работать над этим. В футбол играют два тайма, – сказал Савичев.

– После первого мяча было ощущение, что "Локомотив" почуял кровь, а ваша команда остановилась.

– Не могу сказать, что мы остановились. Просто чуть-чуть нас этот гол надломил психологически. Мы старались не обращать на это внимание, так же продолжать играть. Отступать нам вообще было уже некуда. А когда пропустили второй мяч – стало еще тяжелее. В конце мы сумели забить, не сдавались. Нам есть, куда еще добавить.

– Откуда черпали силы? Казалось, при счете 0:2 дело уже сделано.

– Силы мы закладывали на сборах. В любом случае нет разница 0:1 проигрывать или 0:2. Надо не опускать руки и продолжить играть, несмотря на счет.

– "Анжи" заслужил ничью?

– Трудно сказать. Мы заслужили то, что на табло.

– Эпизод с пенальти показался неоднозначным.

– Я не буду врать, находился на своей половине поля и не видел этот момент. Судья поставил, значит, наверное, был. Надо смотреть повтор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)