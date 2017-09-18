Константин Савичев: "На память о первом голе в РФПЛ сохраню фотографию"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев после матча 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:2) отметил, что был рад забить первый гол в премьер-лиге. По словам игрока, на память об этом событии он сохранит фотографию.

- На поле эмоции были, радость, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Савичева. - Гол всегда приятное событие, тем более первый.

- Что вы сохраните на память об этом событии в своей профессиональной карьере?

- Фотографию. Надеюсь, у пресс-службы клуба найдется хорошее фото памятного для меня эпизода. Будет память о хорошем матче с сильной командой.

- "Ахмат" показал на Дальнем Востоке хороший футбол, выглядел очень целой командой. Даже одной из лучших, которые успел увидеть Хабаровск в этом году. Но после первого тайма в счете вел СКА. Итоговая ничья – хороший результат или команда расстроена, пропустив дважды после розыгрышей соперником угловых ударов?

- Сумели отыграться в концовке, пропустив в заключительной десятиминутке матча – хорошо. Пропускали после "стандарта", в очень похожих ситуациях, - плохо. Результат достойный. "Ахмат" очень серьезная команда, она понравилась, но мы мечтали о победе. Шансы добиться такого результата у команды были.