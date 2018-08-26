Константин Савичев: "Какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут"

Полузащитник "Анжи" Константин Савичев после поражения от "Локомотива" со счетом 1:2, отметил, что руководство клуба обнадежило игроков в финансовом плане.
– Как сейчас в клубе с финансами?
– Это не ко мне вопрос.
– Просто появилась информация, что пошли какие-то подвижки.
– Как нам сказали, лед тронулся в положительную сторону. Посмотрим, как будет дальше.
– Что значит "лед тронулся"?
– Руководство говорит, что все будет нормально.
– Пока только обещания?
– Какие-то маленькие выплаты есть, но задержки идут.
– Есть еще силы держаться?
– Наше дело – играть. Мы будем выходить на каждый матч. Если руководство говорит, что все в порядке – мы ему доверяем. Деньги пока отходят на второй план. Если будет результат – будут и деньги.
– Вы верите, что "Анжи" продержится до конца сезона?
– Верю, и нам говорят, что все будет хорошо. Это нас обнадеживает. Никаких панических настроений я пока не вижу.
– Не боитесь, что повторится ситуация "Амкара", "Тосно"? Что клуб обанкротят и все?
– Тяжело. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Только время покажет.
– Задержки по зарплате влияют на вас в плане мотивации?
– Мотивация у нас одна – мы бьемся за клуб. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)