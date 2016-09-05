Константин Сарсания: "Зенит" сделает все возможное, чтобы продлить контракт с Витселем"

Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания считает, что клуб будет пытаться продлить контракт с полузащитником Акселем Витселем. Бельгиец в прошедшее трансферное окно был близок к переходу в "Ювентус", однако трансфер так и не состоялся.

– Уверен, петербуржцы сделают всё возможное для того, чтобы подписать новый договор с Витселем, – цитируют "Известия" Сарсанию. – Без увеличения суммы контракта тут явно не обойтись. Да и, скорее всего, игрок если и согласится, то потребует зафиксировать сумму отступных. Футболиста приобретали за большие деньги – 40 млн евро, и, естественно, клуб хочет получить хоть какие-то средства за его переход. "Зенит" выгодно продал Халка и Гарая.

Трансфер Витселя также должен принести сине-бело-голубым неплохие дивиденды. Насколько мне известно, "Зенит" и "Ювентус" не достигли договоренности в вопросе цены игрока – итальянский клуб оценил бельгийца в 18 млн евро, в то время как петербуржцы не собирались продавать футболиста дешевле 25 млн евро. Позицию руководства команды можно понять – они и так просили за своего лидера сумму почти в два раза меньше той, что заплатили за него изначально.

С другой стороны, и "Ювентус" обозначил свою четкую позицию – контракт Витселя заканчивается через год, а значит, уже следующим летом они могут получить его бесплатно. Учитывая и без того мощную трансферную кампанию итальянского гранда, с покупкой Акселя они могут и повременить.