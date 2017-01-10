Константин Сарсания: "Зачем нужны "Спартак-2" и "Зенит-2"

Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания в интервью "СЭ" подчеркнул, что особенность зимнего трансферного окна в том, что премьер-лигу покидают сильные футболисты.

– Какие ожидания от зимнего периода переходов? Что происходит на рынке?

– Особенность пока в том, что несколько сильных, статусных игроков наш чемпионат покинули – имею ввиду, прежде всего, Витселя и Ахмедова в Китай. Понятно, клубам и игрокам трансфер выгоден. Но пока, допустим, "Зенит" потерю Витселя футболистом соответствующего уровня не восполнил. Клубы, на мой взгляд, берут игроков в обойму – тех, кто как-то себя проявил в премьер-лиге.

– Это разве плохо?

– Есть нюанс. В обойму новичков берут клубы, имеющие в ФНЛ вторые команды – вот что самое страшное. "Спартак" приглашает Селихова и Джикию, а "Зенит" – Лунева и Цаллагова. Для чего тогда "Спартак-2" и "Зенит-2"? Зачем их держат в первой лиге?

– Считаете, что в этих командах есть игроки не хуже приобретенных?

– Наверное, так не считают сами клубы, раз берут в свои первые команды футболистов из "Амкара" и "Уфы". (Сергей ЕГОРОВ)

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