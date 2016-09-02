12:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Сарсания: "Спартак" провел хорошую трансферную кампанию"

0
0
0
1
 
Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА и новобранец красно-белых бразилец ФЕРНАНДУ.Летняя селекция: "Спартак" – "хорошо", "Рубину" – "неуд"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что летнее трансферное окно получилось плодотворным для "Спартака". Кроме того, специалист отметил, что своей работой на рынке "Анжи" подтвердил намерение выступить лучше в текущем сезоне.

– "Спартак" провел хорошую кампанию, – сказал Сарсания. – Фернанду и Зобнин усилили команду, показали свой уровень с первых минут и уже трудно представить красно-белых без них. Ещенко опытный игрок, но усилением он не стал. Маурисиу подойдет для обоймы. Что касается ушедших Граната, Паршивлюка и Яковлева, то на них не рассчитывали, поэтому и разрыв контракта логичен.

Что касается "Анжи", то команду пополнили те же Яковлев и Паршивлюк, а также целая обойма игроков из "Кубани". Видно, что махачкалинцы намерены выступить успешнее, чем в прошлом сезоне. Состав подобрался крепкий и боевитый. (Сергей АСТАХОВ)

Опрос

Кто из клубов РФПЛ лучше всех провел трансферное лето?
голосовать
0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Xen1um

По Ещенко не совсем согласен, все таки это усиление

12:39

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ