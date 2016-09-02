Константин Сарсания: "Спартак" провел хорошую трансферную кампанию"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что летнее трансферное окно получилось плодотворным для "Спартака". Кроме того, специалист отметил, что своей работой на рынке "Анжи" подтвердил намерение выступить лучше в текущем сезоне.

– "Спартак" провел хорошую кампанию, – сказал Сарсания. – Фернанду и Зобнин усилили команду, показали свой уровень с первых минут и уже трудно представить красно-белых без них. Ещенко опытный игрок, но усилением он не стал. Маурисиу подойдет для обоймы. Что касается ушедших Граната, Паршивлюка и Яковлева, то на них не рассчитывали, поэтому и разрыв контракта логичен.

Что касается "Анжи", то команду пополнили те же Яковлев и Паршивлюк, а также целая обойма игроков из "Кубани". Видно, что махачкалинцы намерены выступить успешнее, чем в прошлом сезоне. Состав подобрался крепкий и боевитый. (Сергей АСТАХОВ)