Константин Сарсания: "С 2008 года спортивная составляющая в "Зените" была убита"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью газете "Спорт день за днем" отметил, что клуб за время его отсутствия создал хорошую инфраструктуру, но убил спортивную составляющую. По его словам, раньше питерский клуб был представлен в сборных России всех возрастов, а сейчас в национальной команде всего два игрока из "Зенита".

– Признайтесь честно, всего два представителя "Зенита" в сборной на Кубок конфедераций – показатель, которым вряд ли приходится гордиться?

– Скажу только одну вещь: когда в 2008 году мы покидали "Зенит", в каждой юношеской сборной России было по два-три представителя нашего клуба. В молодежной сборной было минимум три-четыре человека. В первой сборной было пять-шесть игроков, наверняка помните этот период.



– Конечно.

– Сейчас же, вернувшись и изучив спортивную составляющую, я понял, что она была убита. Просто факты. В пяти ныне существующих юношеских сборных два игрока "Зенита", всего два! Было два-три в каждой, то есть, всего десять-пятнадцать, а сейчас всего два! В молодежной сборной – ни одного зенитовца! В первой сборной всего два игрока, и то, они не основные, не всегда попадают в состав. Понимаете разницу? За это время была построены прекрасная база, прекрасный стадион, прекрасная академия, но спортивная составляющая просто убита. Мы сейчас начинаем с того, что у нас нет ни одного потенциально талантливого игрока в академии, потому что они даже в сборные своих возрастов не попадают. В главной сборной вы сами видите: Юре Жиркову 33 года, Игорю Смольникову 28 лет.



– Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять.

– Конечно! Но представляете, сколько надо работать, чтобы ее исправить? Нужно начинать работать очень серьезно на всех уровнях.