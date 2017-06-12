Константин Сарсания: "Неправда, что "Зенит" интересуется Полозом и Ерохиным"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг слухи о том, что санкт-петербургский клуб интересуется футболистами "Ростова" Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом. Он также добавил, что клубу приписывают много игроков.

– Нам приписывают очень много игроков, – сказал Сарсания. – Ерохиным и Полозом мы не интересуемся.

В минувшем сезоне Полоз провел 26 матчей в чемпионате России за "Ростов", забил семь мячей и сделал восемь голевых передач. Ерохин принял участие в 24 встречах в премьер-лиге, в которых отличился четыре раза и столько же ассистировал партнерам. (Павел ГУРЕВИЧ)