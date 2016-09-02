14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Сарсания: "Главное достижение "Ростова" на трансферном рынке - сохранение Азмуна"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА и новобранец красно-белых бразилец ФЕРНАНДУ.Летняя селекция: "Спартак" – "хорошо", "Рубину" – "неуд"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что "Ростов" в летнее трансферное окно сумел компенсировать уход ведущих футболистов приобретением других добротных игроков. Специалист подчеркнул, что главной сделкой для ростовчан является выкуп контракта нападающего Сердара Азмуна у "Рубина".

– Ростовчане потеряли двух ведущих игроков – Баштуша и Новосельцева, – сказал Сарсания. – Взамен взяты добротные футболисты. Папа Гуйе был одним из лучших защитников на Украине, он адаптирован к нашей жизни. Мевля и Перепелицэ – игроки своих сборных, крепкие ребята. Не стоит сбрасывать со счетов и Граната, который может выйти на свой уровень. Главное же достижение – клуб смог забрать на постоянную основу Азмуна. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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coxo

ростов в этом сезоне похоронят вызов системе им не простят команду развалят,тем более что губернатор итд любят велосипедный спорт

15:50

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