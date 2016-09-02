Константин Сарсания: "Главное достижение "Ростова" на трансферном рынке - сохранение Азмуна"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что "Ростов" в летнее трансферное окно сумел компенсировать уход ведущих футболистов приобретением других добротных игроков. Специалист подчеркнул, что главной сделкой для ростовчан является выкуп контракта нападающего Сердара Азмуна у "Рубина".

– Ростовчане потеряли двух ведущих игроков – Баштуша и Новосельцева, – сказал Сарсания. – Взамен взяты добротные футболисты. Папа Гуйе был одним из лучших защитников на Украине, он адаптирован к нашей жизни. Мевля и Перепелицэ – игроки своих сборных, крепкие ребята. Не стоит сбрасывать со счетов и Граната, который может выйти на свой уровень. Главное же достижение – клуб смог забрать на постоянную основу Азмуна. (Сергей АСТАХОВ)