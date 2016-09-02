Константин Сарсания: "Беспокоит оборона "Зенита"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что питерцы потеряли ключевых игроков в летнее трансферное окно. Тем не менее, специалист считает для команды благом, что трансфер полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус" сорвался.

– Уход Халка и Гарая, игравших ключевую роль в команде, ослабил "Зенит", – сказал Сарсания. – Беспокоит и оборона команды – пришел крепкий Новосельцев, остались Ломбертс, не горевший желанием продолжать карьеру в Питере, и Нету, не отличающийся стабильностью. Луческу придется поработать, чтобы наладить дела в защите. Отмечу покупку Жулиану, заигравшего в "Зените" и забившего несколько мячей. Для питерцев хорошо и то, что удалось удержать Витселя. (Сергей АСТАХОВ)