13:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Константин Сарсания: "Беспокоит оборона "Зенита"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА и новобранец красно-белых бразилец ФЕРНАНДУ.Летняя селекция: "Спартак" – "хорошо", "Рубину" – "неуд"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что питерцы потеряли ключевых игроков в летнее трансферное окно. Тем не менее, специалист считает для команды благом, что трансфер полузащитника Акселя Витселя в "Ювентус" сорвался.

– Уход Халка и Гарая, игравших ключевую роль в команде, ослабил "Зенит", – сказал Сарсания. – Беспокоит и оборона команды – пришел крепкий Новосельцев, остались Ломбертс, не горевший желанием продолжать карьеру в Питере, и Нету, не отличающийся стабильностью. Луческу придется поработать, чтобы наладить дела в защите. Отмечу покупку Жулиану, заигравшего в "Зените" и забившего несколько мячей. Для питерцев хорошо и то, что удалось удержать Витселя. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LeBerDon

Забыли дозаявить важного человека.Он в обороне хорошо бы смотрелся.А кто же он?Это Геннадий Орлов.

13:52

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