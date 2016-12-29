Константин Сарсания: "Адриану будет непросто освоиться в "Спартаке" из-за недостатка практики"

Функционер и тренер Константин Сарсания уверен, что нападающему Луизу Адриану будет нелегко освоиться в "Спартаке", так как он долгое время не имел регулярной игровой практики в "Милане". Ранее сообщалось, что в ближайшее время бразильский форвард должен пополнить состав красно-белых.

- Когда Адриану играл в донецком "Шахтере", можно было сказать, что он сильнее Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша, - приводит "Р-Спорт" слова Сарсании. - Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриану непросто будет влиться в "Спартак", войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком.

"Спартак" делает все для того, чтобы укрепить команду для победы в чемпионате России. Луиз Адриану сам по себе качественный форвард. В Донецке он хорошо играл, но в "Милане" почти не играет. Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. "Спартаку" в данный момент Адриану может помочь.

"Милан" доплатит Адриану, чтобы он перешел в "Спартак"