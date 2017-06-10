Константин Сарсания: "13 июня Дзюба поедет в Рим на обследование, после чего будет ясно, что делать с ним дальше"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью газете "Спорт день за днем" отметил, что решение об операции Артема Дзюбы пока не принято. По его словам, 13 июня нападающий отправится в Рим на обследование. Ранее форвард не смог продолжить подготовку со сборной России к Кубку конфедераций из-за хронического заболевания.
– Артему Дзюбе действительно предстоит сделать операцию? Геннадий Орлов говорил о каком-то хроническом заболевании футболиста.
– Мы еще не решили. 13 июня Дзюба поедет на обследование в Рим, после чего и будет ясно, что делать с ним дальше.
– Под нож в конце прошлого года ложился Смольников, а восстановление заняло практически полгода. Врачам "Зенита" дано задание быть на связи с Эдуардом Безугловым в режиме онлайн?
– Эдуард Безуглов может и хороший доктор, но он представляет интересы сборной. Наши же врачи преследуют интересы "Зенита".
– Но Дзюбу в клуб отпустили, не стали его мучить в сборной.
– Слушайте, ну если человеку больно, его еще надо мучить?
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/konstantin-sarsaniya-za-rossiyu-v-matche-s-chili-ne-bylo-stydno
James Gang
Бритвой по горлу и в колодец!
22:59
alar
Что с ним делать дальше? Аренда ему светит в Ростове!
22:55