Константин Сарсания: "13 июня Дзюба поедет в Рим на обследование, после чего будет ясно, что делать с ним дальше"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания в интервью газете "Спорт день за днем" отметил, что решение об операции Артема Дзюбы пока не принято. По его словам, 13 июня нападающий отправится в Рим на обследование. Ранее форвард не смог продолжить подготовку со сборной России к Кубку конфедераций из-за хронического заболевания.

– Артему Дзюбе действительно предстоит сделать операцию? Геннадий Орлов говорил о каком-то хроническом заболевании футболиста.

– Мы еще не решили. 13 июня Дзюба поедет на обследование в Рим, после чего и будет ясно, что делать с ним дальше.

– Под нож в конце прошлого года ложился Смольников, а восстановление заняло практически полгода. Врачам "Зенита" дано задание быть на связи с Эдуардом Безугловым в режиме онлайн?

– Эдуард Безуглов может и хороший доктор, но он представляет интересы сборной. Наши же врачи преследуют интересы "Зенита".



– Но Дзюбу в клуб отпустили, не стали его мучить в сборной.

– Слушайте, ну если человеку больно, его еще надо мучить?

