Константин Рауш: "В Германии зачастую именно болельщики помогают команде одержать победу"

Защитник "Динамо" Константин Рауш заявил, что соскучился по официальным играм. Его дебют в официальной встрече должен состояться 4 марта - в рамках чемпионата России москвичи примут "Уфу". В январе футболист перешел в "Динамо" из "Кельна".

– Я быстро адаптировался в команде, что неудивительно – здесь отличный коллектив, – цитирует "Р-Спорт" Рауша. — Когда прибыл на сбор "Динамо", то уже находился в тонусе, так как после зимнего перерыва в Германии успел сыграть два матча за "Кёльн".

Конечно, за время подготовки соскучился по официальным играм, поэтому не терпится выйти, наконец, на поле и сразиться за победу с "Уфой". И, безусловно, с волнением ожидаю первого домашнего матча. Очень хочется, чтобы на него пришло как можно больше наших болельщиков, ведь в Германии именно они зачастую становятся тем фактором, который помогает принимающей команде добиться успеха.