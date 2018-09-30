Константин Рауш: "После 0:3 отыграться тяжело"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после поражения от "Краснодара" (0:3) заявил, что его команда выглядела неплохо в первом тайме, однако пропустила обидные голы и не смогла отыграться, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Я считаю, мы неплохо сыграли в первом тайме, имели хорошие моменты, - отметил Рауш. - Просто в первом голе нам не повезло, Ари хорошо попал. Второй гол тоже был обидным, легко его пропустили. После третьего гола тяжело что-то сделать, все это понимали. У "Краснодара" очень красивый стадион, отличное поле. Только обидно, что мы проиграли.

- На что "Динамо" нацелено в этом сезоне?

- Мы концентрируемся на каждую игру. Последние два матча у нас получились не очень хорошими - с "Анжи" и "Краснодаром". Хотя с "быками" хорошо играли, и как я сказал, после третьего тяжело было. Сейчас думаем о следующей игре. С чем связаны эти неудачи? Я считаю, в футболе так бывает. Это были чисто наши ошибки. К тому же, "Краснодар" - сильный соперник, хотя мы могли забить в первом тайме. Дома нужно побеждать.

- Вы довольно давно играете в России. Сейчас можно как-то сравнить чемпионат Германии с нашим?

- Есть, конечно, хорошие команды, играющие на высоком уровне, но, скажу честно, тяжело сравнивать российский чемпионат с немецким.