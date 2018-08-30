Константин Рауш: "Очень обидно, что из-за травмы я пропустил чемпионат мира"

Защитник "Динамо" Константин Рауш в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Оренбурга"​ отметил, что команда хочет реабилитироваться после поражения от "Спартака". Также, по его словам, он рад вызову в сборную России.

​– Важная игра для нас. Хотим показать болельщиками после дерби, что играем для них, – приводит слова Рауша пресс-служба "Динамо". – Хотим забрать три очка.

Я всегда рад играть за сборную, если меня вызывают. Буду готовиться. Очень обидно, что из-за травмы я пропустил чемпионат мира. Буду рад снова увидеть команду и намерен бороться за место.