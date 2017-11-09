Константин Рауш: "Не уверен на сто процентов, что звонили из "Спартака"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы поиграть в России. Футболист уехал из родной страны в шестилетнем возрасте с семьей и выступал только за немецкие клубы.

– "Кельн" продлил с вами контракт и хорошо заработает, если продаст в российский клуб. Это возможно?

– Меня часто спрашивают, хотел бы поиграть в России. И я никогда не отвечал "не хочу". Просто конкретного интереса еще не было. Сейчас мне все нравится в "Кельне", здесь постоянная практика. Клуб сообщил мне, что все полтора года я играл хорошо, и предложил новое соглашение.

– Вы рассказывали о звонке из "Спартака". Кто это был?

– Не уверен на сто процентов, что это люди именно из "Спартака". Агенты какие-то хотели со мной поговорить, что-то узнать.

– Из клубов на вас никто не выходил?

– Мне об этом неизвестно. Много думаю об этом и никогда не откажусь от разговора с клубом из России. Было бы интересно однажды туда перейти. Это что-то новое, неизвестное. А в конце карьеры мне хочется сказать: я поиграл и в топ-чемпионате, и в стране, где родился. (Александр МУЙЖНЕК)

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