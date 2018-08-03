Константин Рауш: "Набрали два очка в двух матчах. Двигаемся дальше"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после ничьей с "Рубином" (1:1) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что этот результат для команда нормальный, учитывая, что бело-голубые не очень хорошо повели второй тайм.

– Во втором тайме мы играли не очень хорошо, так что ничья для нас нормальный результат, – сказал Рауш. – А вот "Рубин" вторую половину встречи провел лучше.

– Как главный тренер просил вас в перерыве перестроить игру?

– Я был на поле, на разминке в это время.

– Как оцениваете старт сезона для "Динамо"?

– Мы взяли два очка, еще не проиграли. В матче с "Арсеналом" у нас была красная карточка, а здесь мы провели хороший матч. В этом плане все нормально. Сегодня первый тайм у нас получился хороший, второй не очень. В двух матчах мы набрали два очка. Будем двигаться дальше.

– У "Рубина" была вынужденная замена, вместо Азмуна вышел Бухаров. Удалось команде с ним справиться?

– Все нормально. Это высокий футболист, который хорошо играет головой. Надо всегда перестраиваться, когда выходит дугой футболист. Все получилось нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)