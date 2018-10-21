Константин Рауш: "Мы счастливы!"

Защитник "Динамо" Константин Рауш отметил, что доволен победой над "Зенитом" (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. По его словам, бело-голубые хорошо себя показали.

- Я очень рад, что команда билась с первой до последней минуты. Мы заслужили эту победу. Мне понравилось наша игра – это то, что мы должны показывать всегда. И с турнирной точки зрения победа важна, все-таки 10 очков всего было, три поражения подряд. Мы счастливы. Неважно, лидер "Зенит" или нет. Мы – молодцы!

- Сказалось ли удаление?

- Без разницы. Что случилось, то случилось. Мы готовились от себя. И не важно, как играет "Зенит". (Ярослав Сусов)