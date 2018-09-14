Константин Рауш: "Локомотив" - не очень слабая команда"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после матча 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) сказал, что две голевые передачи в игре за сборную России против Чехии (5:1) придали ему уверенности. Во встрече с железнодорожниками он также отметился результативным пасом.

- Вы активно начали матч и "Динамо" быстро забило. Это повышенный настрой, или план на игру?

- Ничего не изменилось. Просто добавилось уверенности после двух передач в игре за сборную. Иногда футбол очень прост – две подачи за сборную и в клубе тоже все получается.

- Какой был план на игру у "Динамо"?

- План был – хорошо играть в обороне. Мы знали, что "Локомотив" хорошо атакует, но у них появляются большие зоны. Хотели это использовать – думаю, хорошо получилось. Много контратак у нас было. Не только в первом тайме, но и во втором. Заслужили победу, но, к сожалению, не получилось…

- Эпизод с голом в ворота "Динамо" как оцените. Был ли там офсайд?

- В тот момент мне так показалось. Я еще не посмотрел повтор. Тогда мне показалось, что офсайд был.

- С Федором Смоловым возник небольшой конфликт – столкновение, единоборство. Ни к чему это не привело?

- Я с Федором? Вы что?! Все нормально.

- После удаления, наверное, был особый подъем. Хотелось дожать соперника, оставшегося в меньшинстве.

- После этого у нас появилось очень много шансов. Мы начали играть в атаку. Варианты, шансы – все было. Надо было только забить. К сожалению, не получилось.

- Не разочаровал ли вас "Локомотив"? У действующего чемпиона мало что получалось, гол, показалось, из офсайда забили…

- Да нет. "Локомотив" - хорошая команда. Но когда они играли вдесятером, мы почувствовали уверенность. Были лучше, как команда и заслужили победу. Но такие игры бывают. Всех можно обыграть, сегодня был шанс.

- То есть, у "Локомотива" все наладится к Лиге чемпионов?

- Ну, "Локомотив" - не очень слабая команда. Думаю, все будет хорошо. (Андрей Михайлов)

Все о чемпионате России - здесь.