Константин Рауш: "Динамо" много ошибок делает при работе с мячом"

Защитник "Динамо" Константин Рауш посетовал на обилие ошибок в первом тайме матча 5-го тура премьер-лиги со "Спартаком". К 15-й минуте красно-белые вели со счетом 2:0.

– Много ошибок делаем при работе с мячом, не можем выйти из обороны, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Рауш. – Оба гола – наши подарки. В первом тайме ничего не шло. Надо менять игру. Много чего не получалось. Соперник без проблем выходит из обороны, а мы не могли переключиться.

"Спартак" - "Динамо": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, онлайн-трансляция матча